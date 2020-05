Terremoto in Emilia-Romagna oggi, venerdì 1 maggio 2020: diverse scosse in provincia di Parma – Dati INGV

Terremoto in Emilia-Romagna oggi, venerdì 1 maggio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Parma Trema la terra in Emilia-Romagna: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 16.36 di oggi, venerdì 1 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro localizzato a Montechiarugolo, in provincia di Parma, con ipocentro profondo 5 chilometri. Il sisma si è verificato a 14 km da Parma, 17 km da Reggio Emilia, 38 km da Carpi, 40 km da Modena, 58 km da Cremona, 70 km da Piacenza e 74 km da Carrara. Il sisma non è stato avvertito dalle popolazioni locali. Ecco alcune località emiliane situate nei pressi dell’epicentro: Montecchio Emilia (2 km da Montechiarugolo), Bibbiano (6 km), Traversetolo (7 km) e Sant’Ilario d’Enza (7 km). A seguire, alle 18:05, replica di magnitudo 2.0 con ipocentro a 9 km di profondità. Terremoto oggi, 1 maggio 2020: altra scossa in Emilia-Romagna L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha poi rilevato alle ore 14.47 di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a 6 km da Felino, in provincia di Parma, con ipocentro profondo 18 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 9 km da Parma, 26 km da Reggio Emilia, 47 km da Carpi, 50 km da Modena, 51 km da Cremona, 60 km da Piacenza e 74 km da Carrara. Si tratta della prima scossa di magnitudo superiore a 1.9 rilevata in questa giornata. Ecco alcuni comuni del parmense situati nei pressi dell’epicentro: Sala Baganza (6 km da Felino), Collecchio (7 km) e Lesignano de’ Bagni (9 km). Le altre scosse di venerdì 1 maggio 2020 Escluse le scosse registrate in provincia di Parma, l’Ingv ha registrato anche un sisma di magnitudo 2.0, alle 18:58, a Rossana, in provincia di Cuneo. Ipocentro a 16 km di profondità. Di seguito, invece, le scosse strumentali più importanti rilevate oggi, 1 maggio 2020, dall’INGV. Alle ore 11.47 sisma di magnitudo 1.9 in Sicilia con epicentro a 5 km da Troina, in provincia di Enna, ipocentro profondo 20 km, evento sismico avvenuto a 48 km da Catania, 49 km da Acireale e 57 km da Caltanissetta. Alle ore 10.56 altra scossa di magnitudo 1.9 a Parma, ipocentro profondo 23 chilometri, evento sismico avvenuto a 29 km da Reggio Emilia e 45 km da Cremona. Alle ore 16.00 nuova scossa di magnitudo 1.9 in Emilia-Romagna con epicentro a 4 km da Montechiarugolo, ancora in provincia di Parma, ipocentro a 12 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 11 km da Parma e 20 km da Reggio Emilia.

Terremoto 30 aprile 2020: scossa M 2.2 in Umbria L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche una scossa di terremoto in Umbria nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 30 aprile 2020: alle 18:05 sisma di magnitudo 2.2 della scala Richter con epicentro a 3 km da Valfabbrica, in provincia di Perugia, e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 19 km da Perugia, 27 km da Foligno, 66 km da Arezzo, 69 km da Terni, 81 km da Fano e 85 km da Pesaro. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Assisi, Bastia Umbria, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Perugia Gubbio e Valtopina, tutti entro i 20 km di distanza dal luogo dell’epicentro. Terremoto 30 aprile 2020: le altre scosse Sono tre, in totale, le scosse di terremoto registrate in Italia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di giovedì 30 aprile 2020: oltre a quella in provincia di Perugia segnaliamo un sisma, di magnitudo 2.0, registrato alle 5:53 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 10 km di profondità. In mattinata, alle 8:25, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nei pressi di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, con ipocentro a 10 km di profondità.