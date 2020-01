Terremoto in Emilia-Romagna oggi, venerdì 24 gennaio 2020: scossa M 3.4 vicino Ravenna – Dati INGV

Alle ore 19:27 di ieri, giovedì 23 gennaio 2020, registrata una scossa di magnitudo 2.8 in Calabria ad Albi , in provincia di Catanzaro, ipocentro a 6 km di profondità. Evento sismico localizzato 19 km a nord di Catanzaro, 27 km a est di Lamezia Terme e 39 km a sud-est di Cosenza.

L’INGV ha registrato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria alle ore 1:37 di oggi. Epicentro a Paludi , in provincia di Cosenza, ipocentro a 27 chilometri di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 18.02 di oggi , venerdì 24 gennaio 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Emilia-Romagna con epicentro sulla Costa Ravennate (Ravenna) . La scossa, distintamente avvertita dalla popolazione ma che non ha causato morti, feriti o altre conseguenze negative, si è verificata sul Mar Adriatico a 13 km da Ravenna e 36 km da Forlì e Cesena.

Alle ore 5.32 di ieri terremoto di magnitudo 3.8 in Calabria. Epicentro in mare, distretto sismico costa calabra nord occidentale . Ipocentro a 272 km di profondità. Il sisma è stato localizzato a 10 km da Cetraro e Bonifati, 11 km da Acquappesa, 12 km da Belvedere Marittimo e Sangineto, 15 km da Guardia Piemontese, 18 km da Sant’Agata di Esaro e Diamante, 20 km da Fagnano Castello e Buonvicino, 44 km a nord ovest di Cosenza, 73 km a nord ovest di Lamezia Terme, 94 km a nord ovest di Catanzaro.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, l’INGV ha rilevato due forti scosse di terremoto nella giornata di oggi, 24-01-2020: alle ore 18.55 sisma di magnitudo 6.6 in Turchia, sulla terraferma e con ipocentro profondo 10 chilometri, alle ore 8.24 sisma di magnitudo 5.0 in Algeria, nella parte settentrionale del paese e con ipocentro a 10 chilometri di profondità.