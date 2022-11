Terremoto in Friuli Venezia Giulia, avvertita scossa intensa in provincia di Udine: i dati INGV

Scossa di terremoto registrata oggi, 1 novembre 2022: sisma M 3.2 in provincia di Udine,

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa intensa nella serata di oggi, attorno alle ore 21.17 con epicentro localizzato a Torreano, in provincia di Udine e magnitudo 3.2 della scala Richter. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a . La scossa è stata localizzata a . Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, tantissime le chiamata ai Vigili del Fuoco, anche se al momento non si hanno notizie di danni a persone o strutture.

Le altre scosse registrate oggi, 1 novembre 2022

Nella giornata di oggi, 1 novembre 2022, l’Ingv ha registrato altre cinque scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Alle ore 11:10 di oggi, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo con epicentro a Magliano de’ Marsi, in provincia dell’Aquila, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Alle ore 17.35 sisma di magnitudo 2.8 nel Mar Adriatico Meridionale, ipocentro profondo 9 chilometri. In precedenza alle ore 9:09 scossa di magnitudo 2.1 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 31 km di profondità.

Due scosse registrate in mattinata

Nelle prime ore del mattino di oggi, l'Ingv ha registrato due scosse di terremoto, alle ore 7:20 e 5:50 di magnitudo 2.3 e 2.1 sul mar Adriatico meridionale, ipocentro a 7 e 10 km di profondità. Alle 4:01 scossa di terremoto M 2.0 sulla costa siciliana nord orientale, ipocentro a 112 km. Non sono state registrate altre scosse di terremoto.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 1 novembre 2022, l’INGV non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.