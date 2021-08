Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 10 agosto 2021, scossa M 2.9 avvertita in provincia di Udine – Dati Ingv

Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 10 agosto 2021, scossa M 2.9 in provincia di Udine – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Friuli Venezia Giulia alle ore 17:21 di oggi, martedì 10 agosto 2021. Epicentro a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, ipocentro a 7 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in prossimità dell’epicentro. Replica M 2.7 a Moimacco (UD) alle ore 17:23. Vediamo i comuni interessati. Alle 18:19 sisma M 2.3 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 159 km. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.1 colpisce zona altamente sismica: trema la terra nelle Isole Curili. Dati EMSC

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 2 km da Cividale del Friuli, 3 km da Torreano e Moimacco, 6 km da Premariacco e San Pietro al Natisone, 7 km da Remanzacco e Faedis, 9 km da Prepotto, San Leonardo, Povoletto e Pulfero, 10 km da Dolegna del Collio, 11 km da Savogna, 12 km da Buttrio, Pradamano, Corno di Rosazzo e Attimis, 15 km ad est di Udine, 58 km a nord ovest di Trieste, 61 km ad est di Pordenone. Leggi anche: Scossa di terremoto nel basso Tirreno, dati INGV del sisma

Scossa M 2.2 in Umbria

Alle ore 14:06 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Umbria, con epicentro a Montefalco, in provincia di Perugia. Ipocentro profondo 9 chilometri. Evento localizzato a 4 km da Montefalco, 5 km da Castel Ritaldi, 6 km da Trevi, 9 km da Giano dell’Umbria e Bevagna, 10 km da Campello sul Clitunno e Foligno, 34 km a nord di Terni. Leggi anche: Intenso terremoto nel Mediterraneo, trema la terra tra Grecia e Turchia, dati EMSC

