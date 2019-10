Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 10 ottobre 2019, scossa M 2.0 in provincia di Udine – Dati Ingv

Alle ore 00:36 della notte di oggi, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.2 in Puglia, nel distretto costa adriatica barese. Epicentro in mare, a 7 km da Monopoli, 10 km da Fasano, 15 km da Polignano a Mare, 18 km da Castellana Grotte, 19 km da Alberobello e Locorotondo, 48 km ad est di Bari.

Alle ore 8:07 di stamattina, l’INGV ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria. Distretto costa ionica crotonese, epicentro in mare, ad 11 km da Crotone, 17 km da Strongoli e Rocca di Neto, 59 km a nord est di Catanzaro.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Friuli Venezia Giulia alle ore 4:12 di oggi , giovedì 10 ottobre 2019. Epicentro a Verzegnis, in provincia di Udine. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Verzegnis, 7 km da Preone e Villa Santina, 8 km da Enemonzo, Lauco e Cavazzo Carnico, 9 km da Tolmezzo, 10 km da Socchieve, 40 km a nord ovest di Udine, 49 km a nord est di Pordenone, 93 km a nord est di Treviso.

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto in Veneto nel primo pomeriggio di ieri, alle 13:27 sima di magnitudo 2.6 della scala Richter con epicentro a Quero Vas, in provincia di Belluno, e ipocentro a 9 km di profondità. Il sisma, si è verificato a 38 km da Treviso, 53 km da Vicenza e 55 km da Pordenone.

Nel pomeriggio di ieri, alle 16:11, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in mare, in Sicilia. Il sisma, di magnitudo 2.9, è stato localizzato nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina) a 198 km di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2019. Su Centrometeoitaliano.it potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.