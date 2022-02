Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 febbraio 2022, scossa M 2.2 in provincia di Udine – Dati Ingv

Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 febbraio 2022, scossa M 2.2 in provincia di Udine

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Friuli Venezia Giulia alle ore 1:09 di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. Epicentro a Faedis, in provincia di Udine, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Faedis, 4 km da Torreano, 6 km da Moimacco, 7 km da Povoletto e Cividale del Friuli, 8 km da Remanzacco, Attimis e San Pietro al Natisone, 9 km da Pulfero e Premariacco, 10 km da Reana del Rojale, 11 km da Nimis, 12 km da San Leonardo e Savogna, 13 km da Taipana, Tricesimo, Prepotto e Tavagnacco, 14 km da Pradamano, Udine e Dolegna del Collio, 59 km ad est di Pordenone, 62 km a nord ovest di Trieste.

La scossa strumentale più intensa

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche alcune scosse di terremoto strumentali oggi, non avvertibili dall’uomo. La più intensa, di magnitudo 1.6, è stata registrata alle ore 6:04 a San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 17 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da San Roberto, 5 km da Scilla, 7 km da Bagnara Calabra, Sant’Alessio in Aspromonte, Calanna, Laganadi, Fiumara e Santo Stefano in Aspromonte, 17 km a nord est di Reggio Calabria.

CONTINUA A LEGGERE