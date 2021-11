Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 15 novembre 2021: scossa M 2.5 in provincia di Udine | Dati INGV

Scossa di terremoto M 2.5 a Chiusaforte, in provincia di Udine: tutti i dettagli del sisma in Friuli-Venezia Giulia

Trema la terra in Friuli-Venezia Giulia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 19.54 di oggi, lunedì 15 novembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Chiusaforte, in provincia di Udine, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 37 km da Udine e 68 km da Pordenone. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Resia (3 km da Chiusaforte), Resiutta (4 km), Moggio Udinese (7 km), Dogna (7 km), Venzone (13 km) e Pontebba (13 km), località tutte situate in provincia di Udine.

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato in Italia altre scosse nella giornata di oggi. Alle ore 20.53 sisma di magnitudo 2.7 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 256 km. Alle ore 9.33 e 9.59 doppio terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, ipocentri tra 11 e 20 km di profondità, eventi sismici avvenuti a 62 km da San Severo e 71 km da Benevento. Alle ore 5.51 scossa di magnitudo 2.8 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro profondo 5 chilometri, evento tellurico avvenuto a oltre 100 chilometri dal suolo italiano. RILEVATO TERREMOTO PIÚ PROFONDO DI SEMPRE, ECCO DOVE

Le scosse strumentali

Rilevate dall’INGV oggi, 15-11-2021, anche una serie di scosse strumentali nel nostro Paese. Vediamo le più importanti. Alle ore 5.15 terremoto di magnitudo 1.9 a Endine Gaiano, nel bergamasco, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 03.49 sisma di magnitudo 1.7 a Monte Rinaldo, in provincia di Fermo, ipocentro profondo 27 km.

