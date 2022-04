Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, venerdì 29 aprile 2022: scossa M 2.1 in provincia di Pordenone | Dati INGV

Scossa di terremoto in Friuli-Venezia Giulia, trema la terra in provincia di Pordenone: tutti i dettagli del sisma e gli altri eventi del giorno

Trema la terra in Friuli-Venezia Giulia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 14.52 di oggi, venerdì 29 aprile 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a 6 km da Cimolais, in provincia di Pordenone, ipocentro profondo 6 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali a causa della scarsa intensità, ha avuto luogo a 43 km da Pordenone, 64 km da Udine e 76 km da Treviso. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Claut (7 km da Cimolais) Erto e Casso (11 km), Forni di Sopra (13 km) e Ospitale di Cadore (13 km).

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 29-4-2022, altre due scosse di magnitudo 2.0 o superiore. In mattinata, alle ore 8.24, sisma di magnitudo 2.1 a Sillano Gincugnano, in provincia di Lucca, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 25 km da Carrara, 27 km da Massa, 40 km da La Spezia e 43 km da Viareggio. Poco dopo, alle ore 10.27, scossa di magnitudo 2.1 a Varano de’ Melegari, nel parmense, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 23 km da Parma, 43 km da Piacenza e 48 km da Reggio Emilia.

Le scosse strumentali

Rilevate dall’INGV anche una serie di scosse strumentali, ecco le più significative. Alle ore 18.33 sisma di magnitudo a Castel d’Aiano, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 26 chilometri. Alle ore 16.46 scossa di magnitudo 1.5 a Monte Cavallo, nel maceratese, ipocentro a 13 chilometri di profondità.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 29 aprile 2022, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potrete leggere gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.