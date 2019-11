Terremoto in Italia oggi, 1 novembre 2019, scossa M 2.5 sul Mar Ionio settentrionale – Dati Ingv

L’ Ingv ha registrato alcune scosse strumentali oggi , di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 4:18 sisma strumentale M 1.6 nel Tirreno meridionale, ipocentro ad 8 km. Alle ore 3:05 e 3:07 scosse strumentali M 1.9 e 1.8 sempre nel Tirreno meridionale, con ipocentro a 9 e 10 km di profondità. Alle ore 00:41 scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.9 in Umbria, con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Norcia, 13 km da Cascia, Arquata del Tronto, Accumoli e Castelsantangelo sul Nera, 14 km da Preci, 17 km da Montegallo e Visso, 18 km da Cittareale ed Ussita, 19 km da Poggiodomo e Cerreto di Spoleto, 41 km ad est di Foligno, 47 km a nord est di Terni.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Lombardia alle ore 9:50 di ieri. Epicentro a Romagnese, in provincia di Pavia. Ipocentro a 47 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Romagnese, 5 km da Bobbio, 6 km da Menconico, 8 km da Coli e Pecorara, 9 km da Brallo di Pregola e Santa Margherita di Staffora, 39 km a sud ovest di Piacenza, 45 km a sud est di Pavia.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel corso della giornata di oggi, 1-11-2019. Potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo su Centrometeoitaliano.it.