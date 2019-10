Terremoto in Italia oggi, 11 ottobre 2019, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019.

Terremoto in Italia oggi, 11 ottobre 2019, gli eventi sismici strumentali

L’Ingv ha registrato oggi alcuni eventi sismici strumentali di magnitudo superiore a 1.5: alle ore 6:40 sisma strumentale M 1.9 a Montagnareale, in provincia di Messina. Ipocentro a 17 chilometri di profondità. Alle ore 5:33 scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Courmayeur, in provincia di Aosta. Ipocentro ad 8 km. Alle ore 4:27 sisma strumentale di magnitudo 1.6 a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, con ipocentro a 6 km di profondità. Alle ore 1:17 scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro ad 11 km.

Terremoto 10 ottobre 2019, due scosse in Emilia Romagna

Alle ore 20.17 di ieri, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Emilia-Romagna con epicentro a 3 km da Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, ipocentro a 32 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 32 km da Reggio Emilia e Modena, 44 km da Carpi, 52 km da Parma e 53 km da Bologna. Poco dopo, alle ore 20.27, replica di magnitudo 2.0 sempre a Prignano sulla Secchia (MO), con ipocentro profondo 34 km.