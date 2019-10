Terremoto in Italia oggi, 13 ottobre 2019: le scosse più importanti di giornata | Dati INGV

Terremoto Italia 13 ottobre 2019: le scosse di giornata

Oggi, domenica 13 ottobre 2019, non sono state rilevate in Italia scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lo stesso INGV ha però registrato alcune scosse strumentali (magnitudo inferiore a 2.0). Ecco le più importanti.

Le scosse strumentali di domenica 13 ottobre 2019

La scossa strumentale più intensa delle prime ore di domenica 13 ottobre 2019 è stata rilevata alle ore 5.32 in Val d’Aosta: magnitudo 1.7 con epicentro a Courmayeur, in provincia di Aosta, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Altro sisma di magnitudo 1.7 è stato segnalato alle ore 8.04 nel Lazio con epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri.

Da segnalare anche quattro scosse di magnitudo 1.6: la prima alle ore 3.23 in Sicilia a Camporeale (in provincia di Palermo), la seconda alle ore 8.53 in Calabria a Caraffa di Catanzaro (in provincia di Catanzaro), la terza alle ore 9.52 sempre in Sicilia ma ad Alcara li Fusi (in provincia di Messina) e l’ultima alle ore 11.45 nel Lazio ad Amatrice (in provincia di Rieti).