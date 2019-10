Terremoto in Italia oggi, 15 ottobre 2019: le scosse più importanti | Dati INGV

Terremoto in Italia martedì 15 ottobre 2019: le scosse di giornata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nelle prime ore di oggi, martedì 15 ottobre 2019. Sono state però registrate delle scosse strumentali. Ecco le più importanti.

Le scosse strumentali in Italia di martedì 15 ottobre 2019

La scossa strumentale più intensa si è verificata alle ore 7.52 di oggi: magnitudo 1.7 in Basilicata con epicentro a 3 km da Abriola, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 17 km da Potenza. Altra scossa da segnalare è quella di magnitudo 1.6, delle ore 2.29, in Abruzzo a 5 km da Magliano de’ Marsi, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico si è verificato a 27 km da L’Aquila. Infine alle ore 00.42 scossa strumentale di magnitudo 1.5 nelle Marche con epicentro a 6 km da Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro 11 chilometri. Il sisma si è verificato a 25 km da Foligno, 51 km da Terni e 53 km da Perugia.