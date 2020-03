Terremoto in Italia oggi, 18 marzo 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo 2020.

Terremoto in Italia oggi, 18 marzo 2020, le scosse strumentali

L‘Ingv ha registrato alcuni eventi sismici strumentali di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 5:41 di oggi sisma strumentale M 1.5 a Ceppaloni, in provincia di Benevento, con ipocentro a 12 km. Alle 4:27 scossa strumentale M 1.9 in Umbria, con epicentro a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Castel Ritaldi e Montefalco, 6 km da Giano dell’Umbria, 9 km da Trevi, Bevagna e Gualdo Cattaneo, 11 km da Campello sul Clitunno, 12 km a sud ovest di Foligno. Alle ore 00:33 sisma strumentale M 1.6 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 13 km di profondità.

Terremoto 17 marzo 2020: scossa M 2.1 in Sicilia

Alle ore 12.14 di ieri l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia con ipocentro a 4 km da Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Ipocentro profondo 12 chilometri. Il sisma si è verificato a 4 km da Zafferana Etnea, 5 km da Trecastagni e Santa Venerina, 9 km da Acireale e 18 km da Catania.