Terremoto in Italia oggi, 19 novembre 2019: le scosse registrate nella giornata | Dati INGV

Terremoto Italia 19 novembre 2019, scossa M 2.5 in serata Alle ore 21:02 di stasera, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Friuli Venezia Giulia. Ipocentro a 7 km di profondità. Epicentro ad Arta Terme, in provincia di Udine. Evento localizzato ad 1 km da Arta Terme, 2 km da Zuglio, 6 km da Sutrio, 48 km a nord ovest di Udine, 65 km a nord est di Pordenone. Terremoto Italia 19 novembre 2019, le scosse di giornata L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:08 scossa M. 2.2 a Castel di Lucio (ME), seguita da una replica di M. 2.0 alle ore 15:56 con ipocentro localizzato a 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 51 km a nord-est di Caltanissetta, a 75 km a est di Bagheria e a 80 km a nord-ovest di Catania. Alle ore 14:01 registrata una scossa M. 2.2 sulla Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro a 115 km. Terremoto 19 novembre 2019, scosse nel Lazio e in Umbria Alle ore 3.19 di oggi l’INGV ha segnalato un sisma di magnitudo 1.8 nel Lazio con epicentro a 4 km da Colonna, in provincia di Roma, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 11 km da Tivoli, 15 km da Guidonia Montecelio, 20 km da Roma, 21 km da Pomezia e 46 km da Fiumicino. Poco dopo, alle 6.10, nuova scossa di magnitudo 1.8 ma in Umbria con epicentro a 3 km da Giano dell’Umbria, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 19 km da Foligno, 32 km da Terni, 33 km da Perugia e 59 km da Viterbo. Scosse nelle Marche e in Calabria Sempre oggi, alle ore 8.38, l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 1.6 in Calabria con epicentro a Maierà, in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 24 chilometri. Il sisma ha avuto luogo a 58 km da Cosenza e 91 km da Lamezia Terme. Poco prima, alle ore 7.10, sisma di magnitudo 1.5 nelle Marche a 5 km da Caldarola, in provincia di Macerata, ipocentro a 5 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 43 km da Foligno e 63 km da Teramo e Ancona.

Terremoto 18 novembre 2019: scossa in Calabria L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ieri, lunedì 18 novembre 2019, una serie di scosse di terremoto in Calabria al largo del Mar Tirreno meridionale, tra le ore 6:57 e 8:16. Le scosse hanno avuto magnitudo compresa tra 2.3 e 3.1 della scala Richter di rilevazione sismica. Ipocentri tra 6 ed 11 km. La scossa più elevata di magnitudo 3.1 Alle ore 8:16 scossa di terremoto di magnitudo 3.1 al largo del Mar Tirreno meridionale. Epicentro in mare, 85 km a nord ovest di Cosenza, ipocentro ad 11 km di profondità. Gli altri eventi sismici sono avvenuti sempre nella stessa zona, alle ore 6:57 e 7:04 di stamattina, ma hanno avuto magnitudo meno intensa, 2.2, 2.3 e 2.5 della scala Richter di rilevazione sismica. Terremoto 18 novembre 2019: scossa in Sicilia Alle ore 10:13, inoltre, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.4 rilevata dall’INGV in Sicilia. Epicentro in mare a 19 km da Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Distretto sismico costa siciliana nord-orientale. Ipocentro a 119 km di profondità.