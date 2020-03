Terremoto in Italia oggi, 2 marzo 2020, scossa M 2.1 Tirreno meridionale – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nelle Marche ieri, alle ore 17:58. Epicentro a Visso, in provincia di Macerata, ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Visso, 7 km da Monte Cavallo e Preci, 9 km da Sellano, 10 km da Ussita, 12 km da Castelsantangelo sul Nera, 13 km da Pieve Torina e Fiordimonte, 15 km da Pievebovigliana e Cerreto di Spoleto, 16 km da Fiastra e Serravalle di Chienti, 17 km da Muccia, Acquacanina e Norcia, 18 km da Bolognola, 26 km ad est di Foligno, 51 km a nord est di Terni, 54 km ad est di Perugia, 64 km ad ovest di Teramo.

Il sisma si è verificato in mare al largo, 69 km a nord di Palermo, 71 km a nord di Bagheria. Non ci sono comuni interessati sulla terraferma.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel distretto Tirreno meridionale alle ore 6:22 di oggi , lunedì 2 marzo 2020. Ipocentro a 25 km di profondità, epicentro in mare, al largo.

Gli eventi sismici registrati alle isole Eolie si sono verificati in mare, al largo, pertanto non ci sono località interessate sulla terraferma

Tre scosse di terremoto registrate in Sicilia nella giornata di ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tutte in mare: tra le 8:07 e le 12:05 tre eventi sismici di magnitudo 2.7, 2.1 e 2.2 sono stati registrati nel distretto Isole Eolie (Messina), con ipocentri compresi tra 12 e 19 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto registrata nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 all’estero nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.