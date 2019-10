Terremoto in Italia oggi, 23 ottobre 2019, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’ Ingv ha registrato oggi due scosse strumentali di magnitudo pari o superiore a 1.4: alle ore 6:01 sisma M 1.5 ad Artena, in provincia di Roma, con ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Artena, 4 km da Valmontone, 5 km da Colleferro, 7 km da Labico, 8 km da Rocca Massima e Cave, 16 km ad est di Velletri, 27 km a sud est di Tivoli, 30 km a nord est di Aprilia. Alle ore 00:54 lieve scossa strumentale M 1.4 a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Palazzuolo sul Senio, 7 km da Marradi, 13 km da Firenzuola, 36 km a sud ovest di Imola, 38 km a sud ovest di Faenza, 39 km a nord est di Firenze.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia nella notte e nella prima parte della mattinata di oggi, 23 ottobre 2019.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l‘INGV non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore nella giornata di oggi, 23-10-2019. Su Centrometeoitaliano.it potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.