Terremoto in Italia oggi, 25 dicembre 2021, scossa M 2.4 su mar Adriatico – Dati Ingv

Alle ore 12:13 di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Campania. Epicentro a Sapri, in provincia di Salerno, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Sapri, 7 km da Torraca, 8 km da Vibonati, 9 km da Ispani e Maratea, 10 km da Rivello, 11 km da Tortorella, Santa Marina e Trecchina, 12 km da Casaletto Spartano, 67 km a sud di Potenza, 84 km a sud est di Battipaglia.

L’ Ingv ha registrato anche alcune scosse strumentali, non avvertibili dall’uomo. La più intensa, di magnitudo 1.8, è stata registrata alle ore 8:45 a Preci, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Preci, 5 km da Sellano, 9 km da Visso, 10 km da Cerreto di Spoleto, 12 km da Monte Cavallo, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, 14 km da Norcia ed Ussita, 17 km da Vallo di Nera, 25 km ad est di Foligno, 46 km a nord est di Terni.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sul mar Adriatico centrale alle ore 8:39 di oggi, sabato 25 dicembre 2021. Epicentro al largo, in mare aperto. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non ci sono comuni interessati sulla terraferma nel raggio di 20 km dall’epicentro. Il sisma è stato localizzato 91 km a nord di Manfredonia, 94 km a nord est di San Severo.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

L’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto nel mondo di magnitudo pari o superiore a 6.0 nella giornata di oggi, Natale, 25-12-2021. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.