Terremoto in Abruzzo oggi, 29 febbraio 2020, scossa M 2.1 in provincia di L’Aquila – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte di oggi, sabato 29 febbraio 2020. Alle 8:17 sisma M 2.1 a Pratola Peligna, in provincia di L’Aquila. Ipocentro a 24 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Pratola Peligna, 4 km da Prezza, 5 km da Sulmona, 39 km a sud ovest di Chieti, 50 km a sud est di L’Aquila, 52 km a sud ovest di Pescara.

Terremoto in Italia oggi, 29 febbraio 2020, le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato alcune scosse strumentali oggi in Italia: alle ore 4:53 sisma M 1.9 a Gualdo, in provincia di Macerata, ipocentro a 23 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Gualdo, 4 km da Sarnano, 6 km da San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Penna San Giovanni, 53 km a nord ovest di Teramo. Alle ore 4:40 scossa M 1.7 a Sarnano, in provincia di Macerata, ipocentro a 24 km di profondità. Alle ore 2:53 scossa strumentale M 1.7 a Ferentino, in provincia di Frosinone, ipocentro a 10 km. Evento localizzato a 3 km da Ferentino, 5 km da Fumone, 7 km da Anagni, 8 km da Trivigliano e Sgurgola, 38 km ad est di Velletri.

Terremoto in Veneto venerdì 28 febbraio 2020: scossa M 2.7

Alle ore 18.07 di ieri l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Veneto con epicentro a 2 km da Chies d’Alpago, in provincia di Belluno e ipocentro profondo 10 chilometri. Evento localizzato a 2 km da Chies d’Alpago, 4 km da Alpago, a 32 km da Pordenone, 59 km da Treviso e 66 km da Udine.