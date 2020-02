Terremoto in Italia oggi, 5 febbraio 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020. lTerremoto in Italia oggi, 5 febbraio 2020, le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato alcune scosse di terremoto strumentali oggi: alle ore 4:54 sisma strumentale M 1.9 ad Ussita, in provincia di Macerata, con ipocentro a 13 km di profondità. Alle ore 4:14 lieve scossa strumentale di magnitudo 1.6 nel golfo di Policastro, con ipocentro a 23 km di profondità. Alle ore 1:13 sisma strumentale di magnitudo 1.6 ad Albi, in provincia di Catanzaro. Alle ore 00:18 scossa strumentale M 1.8 a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro a 24 km di profondità.

Terremoto in Puglia 4 febbraio 2020: scossa M 2.8 in provincia di Foggia

Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata dall’Ingv in Puglia alle ore 18:02 di ieri sera, nel distretto sismico costa garganica. Ipocentro a 125 km di profondità. Il sisma si è verificato a 13 km dalle isole Tremiti, 55 km a nord di San Severo, 77 km a nord ovest di Manferdonia, 81 km a nord di Foggia.