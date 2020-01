Terremoto in Italia oggi, 7 gennaio 2020, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica nel mondo, nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2020, registrata una scossa di M. 6.4 in Indonesia a Sumatra. La scossa ha avuto ipocentro localizzato a 20 km. Forte scossa di M. 6.4 anche a Porto Rico, ipocentro a 13 km. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.