Terremoto in Italia oggi, giovedì 6 aprile 2023, scossa M 3.3 sulla costa catanese – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, giovedì 6 aprile 2023, scossa M 3.3 sulla costa catanese

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Sicilia alle ore 3:34 della notte di oggi, giovedì 6 aprile 2023. Epicentro sulla costa catanese, ipocentro a 8 chilometri di proondità. Evento localizzato in mare, 38 km a sud di Reggio Calabria, 38 km a nord est di Acireale, 47 km a sud di Messina, 51 km a nord est di Catania.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv nel corso della giornata odierna ha registrato al momento soltanto un’altra scossa di terremoto in Italia. Alle 17:14 scossa di terremoto di magnitudo 2.8 sul mar Ionio meridionale, ipocentro a 28 km di profondità. Evento localizzato 65 km ad est di Siracusa, 78 km ad est di Acireale, 81 km ad est di Catania, 94 chilometri a sud di Reggio Calabria.

La scossa più intensa registrata ieri

Nel corso della giornata di ieri l’Ingv ha registrato alcune scosse di terremoto in Italia, la più intensa delle quali di magnitudo 2.4 nelle Marche, alle ore 22:26. Epicentro a ant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro a 22 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Sant’Angelo in Pontano, 4 km da San Ginesio e Gualdo, 5 km da Ripe San Ginesio, 7 km da Penna San Giovanni e Colmurano.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2023, l’INGV non ha registrato nel mondo forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.