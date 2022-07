Terremoto in Italia oggi, lunedì 11 luglio 2022: scossa M 2.0 sulla Costa Siciliana Nord Orientale | Dati INGV

Le scosse di terremoto in Italia di oggi, sisma di magnitudo 2.0 sulla Costa messinese

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle 04:36 di oggi, lunedì 11 luglio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato sulla Costa Siciliana Nord orientale, nella provincia di Messina. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 121 km di profondità. Data la lievità della scossa, l’evento non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. La scossa è stata localizzata a 63 km a ovest di Messina, a 72 km a ovest di Reggio Calabria e a 78 km a nord-ovest di Acireale. Non sono state registrate altre scosse in Italia nella giornata di oggi. Seguiranno nuovi aggiornamenti.

Le scosse di terremoto di ieri, domenica 10 luglio

Nella giornata di ieri, alle ore 9.43 di domenica 10 luglio 2022, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro profondo 10 chilometri. Il terremoto, avvenuto a Sud dell’Abruzzo e ad Est del Molise, è stato localizzato a 64 km da San Severo, 76 km da Manfredonia e 88 km da Foggia. Il comune più vicino all’epi centro è Isole Tremiti, nel foggiano, situato a 15 chilometri. Poco più tardi, alle ore 12:49 scossa M 2.0 a Crognaleto (TE), ipocentro a 11 km. Le due scosse non sono state avvertita dalla popolazione e non hanno causato danni.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi, 11-7-2022, una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 06:49 scossa M 1.7 con epicentro localizzato nella città di Anversa degli Abruzzi in provincia dell’Aquila, ipocentro a 21 km. Alle ore 04:26 scossa M 1.7 sulla Costa Nord Orientale siciliana, ipocentro a 9 km. Alle ore 02:55 scossa M 1.6 con epicentro nella città di Norcia in provincia di Perugia e ipocentro a 10 km. Alle ore 07:15 scossa M 1.6 a Vastogirardi, in provincia di Isernia, ipocentro a 15 km.

La scossa di terremoto più intensa registrata oggi all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 11-7-2022, è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro sull’Isola delle Marianne, ipocentro a 10 km. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.