Terremoto in Italia oggi, martedì 16 giugno 2020: le scosse più importanti di giornata | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, martedì 16 giugno 2020: le scosse più importanti di giornata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato alcuna scossa di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore nella prima parte della giornata di oggi, martedì 16 giugno 2020: tuttavia sono state registrate una serie di scosse strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 3.39 di oggi scossa di magnitudo 1.9 nelle Marche con epicentro a Ussita, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 12 chilometri. Il sisma si è verificato a 34 km da Foligno, 58 km da Teramo e 60 km da Terni. Poco prima, alle ore 2.29, sisma di magnitudo 1.6 sempre nelle Marche con epicentro a Treia, in provincia di Macerata, ipocentro a 24 km di profondità, sisma verificatosi a 40 km da Ancona, 62 km da Foligno, 66 km da Fano, 76 km da Pesaro, 77 km da Teramo, 78 km da Perugia e 97 km da Terni.

Terremoto oggi, 16 giugno 2020: altre scosse strumentali

L’INGV ha rilevato anche altre scosse strumentali nella notte e nella mattinata di oggi: alle ore 8.35 ancora un sisma di magnitudo 1.4 nelle Marche con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 24 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 26 km da Foligno, 51 km da Perugia, 60 km da Terni e 71 km da Teramo. Alle ore 4.44 sisma di magnitudo 1.4 in Calabria con epicentro a Rende, in provincia di Cosenza, ipocentro a 11 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 43 km da Lamezia e Terme e 59 km da Catanzaro. E ancora in Calabria alle ore 2.05 scossa di magnitudo 1.3 a Polia, in provincia di Vibo Valentia, ipocentro a 12 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 23 km da Lamezia Terme, 27 km da Catanzaro e 58 km da Cosenza.

Terremoto 15 giugno 2020: serie di scosse in Sicilia

L’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 4:23 di ieri, lunedì 15 giugno 2020. Epicentro nel distretto costa siciliana nord orientale, in mare, a 6 km da Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo, 7 km da Terme Vigliatore, 8 km da San Filippo del Mela, 9 km da Rodì Milici, 10 km da Santa Lucia del Mela, 11 km da Castroreale, Pace del Mela e Furnari, 12 km da Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea e Falcone, 13 km da Condrò e Oliveri, 15 km da Torregrotta e San Pier Niceto, 16 km da Venetico e Valdina, 17 km da Roccavaldina e Spadafora, 32 km ad ovest di Messina, 41 km ad ovest di Reggio Calabria, 65 km a nord di Acireale. Replica M 2.1 alle 7:42, con ipocentro ad 8 km di profondità. Più tardi, alle ore 14.10, nuova scossa di magnitudo 2.1 sempre sulla costa siciliana nord orientale.