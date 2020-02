Terremoto in Italia oggi, martedì 25 febbraio 2020: le prime scosse di giornata | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, martedì 25 febbraio 2020: le prime scosse di giornata L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2..0 nelle prime ore di oggi, martedì 25 febbraio 2020; tuttavia sono state registrate nel paese alcune scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Le scosse strumentali La scossa più intensa della notte è stata rilevata dall’INGV alle ore 2.03 di oggi nelle Marche con epicentro a 3 km da Servigliano, in provincia di Fermo, magnitudo 1.5 con ipocentro a 22 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 48 km da Teramo, 62 km da Ancona e 66 km da Foligno. Poco dopo, alle ore 6.46, sisma di magnitudo 1.3 ancora nelle Marche ma con epicentro a 2 km da Ussita, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 36 km da Foligno, 57 km da Teramo e 60 km da Terni. Terremoto in Calabria lunedì 24 febbraio 2020: scossa M 4.4 in provincia di Cosenza | L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.02 di ieri, lunedì 24 febbraio 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria con epicentro situato a Rende, in provincia di Cosenza, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato fortemente avvertito dalla popolazione locale, dai comuni limitrofi e persino nelle città di Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro. Decine di persone si sono riversate in strada pochi attimi dopo la scossa, terrorizzate da possibili crolli. Sono in corso verifiche della Protezione Civile su danni strutturali, al momento non si registrano morti, feriti o altri problemi. Il terremoto di Rende si è verificato a 6 km da Cosenza, 41 km da Lamezia Terme e 58 km da Catanzaro.

Terremoto 24 febbraio 2020, scossa M 2.6 in Sicilia Alle ore 2:29 di ieri l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Sicilia, con epicentro a Scillato, in provincia di Palermo, ipocentro a 6 km di profondità. Il sisma è stato localizzato a 40 km a nord di Caltanissetta, 47 km a sud est di Bagheria, 60 km a sud est di Palermo, 67 km a nord est di Agrigento, 90 km a nord di Gela. Terremoto 24 febbraio 2020, scossa M 2.5 in Lombardia Alle ore 3.11 di ieri rilevata anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Lombardia. Epicentro a Sovere, in provincia di Bergamo, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 30 km ad est di Bergamo, 35 km a nord ovest di Brescia, 63 km ad est di Monza, 68 km ad est di Sesto San Giovanni. Terremoto 24 febbraio 2020: forti scosse in mare Alle ore 17.25 e 16.56 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato una doppia scossa al largo del Mar Tirreno Meridionale all’altezza della Calabria: quella delle 16.56 di magnitudo 3.4 con ipocentro profondo 7 chilometri, quella delle 17.25 di magnitudo 2.8 con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Entrambi i sismi non sono stati avvertiti sulla terraferma né in Calabria né in altre regioni italiane.