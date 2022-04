Terremoto in Italia oggi, martedì 26 aprile 2022, le scosse più importanti registrate in questa giornata – Dati Ingv

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita in Abruzzo alle ore 6:39 di stamattina. Epicentro a Pizzoli, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 14 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Pizzoli e Barete, 9 km da Capitignano, 11 km da Cagnano Amiterno e Campotosto, 12 km da L’Aquila e Montereale, 13 km da Scoppito, 14 km da Crognaleto, 18 km da Pietracamela, Fano Adriano e Lucoli, 19 km da Tornimparte, 20 km da Borbona, 36 km a sud ovest di Teramo.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, martedì 26 aprile 2022. Nel corso della mattinata invece sono stati registrati due eventi sismici, di magnitudo 3.1 in Abruzzo e di magnitudo 2.2 nel mar Tirreno meridionale. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 26 aprile 2022, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potrete leggere gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.