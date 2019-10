Terremoto in Italia oggi, martedì 29 ottobre 2019: le scosse più importanti di giornata

Terremoto in Italia oggi, 29 ottobre 2019: le scosse di giornata

Nessuna scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 rilevata in Italia nelle prime ore di oggi, martedì 29 ottobre 2019. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha però registrato nella notte una serie di scosse strumentali. Vediamo le più significative.

Le scosse strumentali di martedì 29 ottobre 2019: doppio sisma in Valle d’Aosta

La più importante scossa strumentale della notte si è verificata alle ore 5.05 in Valle d’Aosta: magnitudo 1.9 a 10 km da Courmayeur, in provincia di Aosta, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 11 km da Saint-Rhemy-en-Bosses e 12 km da Morgex e Pre-Saint-Didier, tutti comuni in provincia di Aosta. Poco prima, alle ore 2.51, altra scossa a Courmayeur ma di magnitudo 1.8 con ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Trema la terra in Toscana e Lazio

Alle ore 3.40 scossa di terremoto di magnitudo 1.5 in Toscana con epicentro a 5 km da Cutigliano, in provincia di Pistoia, ipocentro profondo 52 chilometri. Il sisma si è verificato a 24 km da Pistoia, 31 km da Lucca, 39 km da Prato e 43 km da Viareggio. Alle ore 5.06, inoltre, l’INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 1.4 sempre in Toscana ma con epicentro a 2 km da Casola in Lunigiana, in provincia di Massa-Carrara, ipocentro 10 km. Il sisma si è verificato a 17 km da Carrara e 20 km da Massa. Alle ore 5.55 sisma di magnitudo 1.4 nel Lazio ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 38 km da Teramo, 40 km da L’Aquila e 51 km da Terni.