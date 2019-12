Terremoto in Italia oggi, martedì 31 dicembre 2019: le scosse più forti | Dati INGV

Alle ore 1.58 di stanotte, inoltre, scossa di magnitudo 1.4 rilevata dall’INGV in Toscana con epicentro a 4 km da Castelnuovo di Val di Cecina , in provincia di Pistoia, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma si è verificato a 39 km da Siena, 56 km da Grosseto e 57 km da Livorno.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato in Italia scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nelle prime ore di oggi, martedì 31 dicembre 2019; tuttavia sono state registrate alcune scosse strumentali. Vediamo le più importanti.

Terremoto 30 dicembre 2019: due scosse M 2.4 e 2.2 in Abruzzo

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Abruzzo alle ore 00:36 di ieri, lunedì 30 dicembre 2019. Epicentro in mare, distretto sismico costa abruzzese, ipocentro ad 8 km di profondità. Alle ore 6:41 di stamattina scossa M 2.2 sempre in Abruzzo, con epicentro a Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila, ipocentro ad 11 km di profondità.

Terremoto 30 dicembre 2019: scosse in mare

Alle ore ore 20.48 di ieri, inoltre, l’INGV ha segnalato una lieve scossa di magnitudo 2.0 con epicentro sul Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) e ipocentro profondo 7 chilometri. Il sisma si è verificato a 96 km da Cosenza e 98 km da Battipaglia. Poco prima invece, alle ore 17.14, sisma di magnitudo 2.1 rilevato al largo del Mar Tirreno Meridionale, all’altezza della Calabria, ipocentro profondo 11 chilometri. L’evento sismico si è verificato a 83 km da Cosenza.