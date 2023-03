Terremoto in Italia oggi, sabato 25 marzo 2023, le scosse più importanti della giornata – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, sabato 25 marzo 2023, le scosse più importanti della giornata

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia nel corso della giornata di oggi, sabato 25 marzo 2023. Alle ore 8:05 sisma di magnitudo 2.0 nelle Marche, alle 14:15 sisma di magnitudo 2.0 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 2 km. Vediamo di seguito quali sono i comuni interessati dalla scossa che si è verificata nelle Marche. Leggi anche: Terremoto in diretta tv: l’incredibile reazione del conduttore pachistano.

Scossa nelle Marche

Alle ore 8:05 di stamattina sisma di magnitudo 2.0 nelle Marche, con epicentro sulla costa marchigiana pesarese. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non c’è nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro. Evento localizzato 23 km a nord est di Fano, 28 km ad est di Pesaro, 45 km a nord ovest di Ancona, 56 km ad est di Rimini, 83 km ad est di Cesena.

La scossa più intensa di ieri

Ieri l’Ingv ha registrato alcune scosse di terremoto in Italia, la più intensa di magnitudo 2.9 alle 00:46, con epicentro a Sant’elia a Pianesi, in provincia di Campobasso, ipocentro a 27 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 5 km da Sant’Elia a Pianisi, 6 km da Ripabottoni, 7 km da Monacilioni e Provvidenti, 43 km da San Severo, 59 km da Benevento e 61 km da Foggia.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, sabato 25 marzo 2023, l’INGV non ha rilevato forti scosse di terremoto nel mondo di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.