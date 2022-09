Terremoto in Italia oggi, venerdì 2 settembre 2022: le scosse di giornata | Dati INGV

Le scosse di terremoto più importanti rilevate in Italia oggi, venerdì 2 settembre 2022: i dati ufficiali INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una serie di scosse di terremoto in Italia nella giornata di oggi, venerdì 2 settembre 2022. La più intensa è quella di magnitudo 2.4 al largo del Mar Ionio Meridionale, a Sud-Est della Sicilia e Sud-Ovest della Calabria, ipocentro profondo 39 chilometri; il sisma, di lieve intensità e non avvertito sulla terraferma, è avvenuta a 93 km da Reggio Calabria.

Le altre scosse del giorno

Alle ore 2.03 di oggi, 2-9-2022, l’INGV ha registrato alle ore 2.03 un sisma di magnitudo 2.2 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 10 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 41 km da Teramo e 47 km da Foligno. In mattinata e nel primo pomeriggio sono avvenute tre scosse nell’area del Vesuvio, nel napoletano, di magnitudo compresa tra 2.1 e 2.2, ipocentri tra 0 e 1 chilometro di profondità.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa rilevata in Italia nella giornata di ieri, giovedì 1 settembre, 2022, è stata quella di magnitudo 2.6 a Davagna, nel genovese, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali ma senza alcuna conseguenza, ha avuto luogo a 12 km da Genova e 50 km da Savona. CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto più intense all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, venerdì 2 settembre 2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.