Terremoto in Liguria oggi, 23 luglio 2022, scossa M 2.4 in provincia di Genova – Dati Ingv

Terremoto in Liguria oggi, 23 luglio 2022, scossa M 2.4 in provincia di Genova

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Liguria alle ore 11:30 di oggi, sabato 23 luglio 2022. Epicentro a Davagna, in provincia di Genova, ipocentro a 9 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale, non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore a 2.0. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato ad 1 km da Davagna e Bargagli, 5 km da Lumarzo, 7 km da Montoggio, 8 km da Uscio, 9 km da Bogliasco, Nierone, Pieve Ligure, Sori e Torriglia, 10 km da Sant’Olcese, Tribogna e Avegno, 11 km da Casella, Moconesi, Valbrevenna e Recco, 13 km da Genova, Serra Riccò, Cicagna e Camogli, 14 km da Favale di Malvaro e Savignone, 15 km da Propata e Crocefieschi, 51 km ad est di Savona.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv oggi ha registrato anche altre scosse di terremoto: alle ore 9:00 sisma di magnitudo 2.2 a Gaggio Montano, sull’appennino bolognese, in provincia di Bologna. Ipocentro a 16 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Gaggio Montano, 6 km da Montese e Castel d’Aiano, 8 km da Alto Reno Terme e Castel di Casio, 33 km a nord di Pistoia. Alle ore 7:53 lieve scossa di terremoto M 2.0 in Campania, epicentro sul Vesuvio, in provincia di Napoli, ipocentro ad 1 chilometro di profondità.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi, sabato 23 luglio 2022, l’Ingv ha registrato un forte terremoto di magnitudo 5.7 in Indonesia alle ore 9:35, ipocentro a 20 km. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in tempo reale in Italia e nel mondo.