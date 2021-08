Terremoto in Liguria oggi, 28 agosto 2021, scossa M 2.1 in provincia di Genova – Dati Ingv

Alle ore 20:59 di oggi l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Friuli Venezia Giulia. Epicentro a Zuglio, in provincia di Udine. Ipocentro profondo 10 chilometri. Evento localizzato a 5 km da Zuglio, 6 km da Arta Terme, 7 km da Tolmezzo, 8 km da Amaro, 9 km da Moggio Udinese, Cavazzo Carnico e Verzegnis, 44 km a nord di Udine, 63 km a nord est di Pordenone. Leggi anche: Terremoto prossimo al quinto grado colpisce zona sismica pacifica, dati ufficiali dell’EMSC

L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Liguria alle ore 20:30 di oggi , sabato 28 agosto 2021. Epicentro a Casella, in provincia di Genova. Ipocentro profondo 9 chilometri. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni interessati.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l'estero, l'INGV non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo oggi, 28-8-2021.