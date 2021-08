Terremoto in Liguria oggi, lunedì 30 agosto 2021: scossa M 2.0 in provincia Genova | Dati INGV

Terremoto in Liguria oggi, lunedì 30 agosto 2021: scossa M 2.0 in provincia di Genova

Trema la terra in Liguria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.55 di oggi, lunedì 30 agosto 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Casella, in provincia di Genova, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 16 km da Genova, 50 km da Savona e 52 km da Alessandria. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Montoggio (3 km da Casella), Valbrevenna (3 km), Savignone (4 km), Crocefieschi (5 km) e Vobbia (7 km). É al momento l’unica scossa di magnitudo 2.0 o superiore in Italia.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 30-8-2021, anche una serie di scosse strumentali. Vediamo le più significative. Alle ore 12.56 terremoto di magnitudo 1.8 a Roccastrada, in provincia di Grosseto, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Alle ore 11.09 sisma di magnitudo 1.7 a Cittareale, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri. Alle ore 2.31 scossa di magnitudo 1.7 ad Accumoli, nel rietino, ipocentro a 11 chilometri di profondità.

Altre scosse di oggi

In serata doppia scossa di M. 2.5 e 2.5 sulla Costa Catanese alle ore 18:49 e 19:03. Doppia scossa anche sulla Costa siciliana centro settentrionale (Palermo) di M. 2.2 e 2.7 alle ore 18:58 e 19:14. Scosse di M. 2.2 e 2.7 sulla Costa Siciliana Centro Settentrionale (Palermo)Alle ore 8:55 sisma M 2.0 a Casella (GE). Nessuna scossa di terremoto registrata nella notte di oggi in Italia. Alle ore 11.31, inoltre, scossa di magnitudo 1.5 ad Assisi, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 chilometri. Poco prima, alle ore 9.17, terremoto di magnitudo 1.4 ad Ottana, nel nuorese, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 5.33 sisma di magnitudo 1.4 a Leonessa, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 11 chilometri.

