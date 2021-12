Terremoto in Lombardia oggi, 22 dicembre 2021: scossa M 2.2 in provincia di Lodi – Dati Ingv

Terremoto in Lombardia oggi, 22 dicembre 2021: scossa M 2.2 in provincia di Lodi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Lombardia alle ore 6:17 di oggi. Epicentro a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, ipocentro a 23 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Montanaso Lombardo, 4 km da Lodi, Tavazzano con Villavesco, Lodi Vecchio e Cornegliano Laudense, 5 km da Galgagnano, Boffalora d’Adda e Borgo San Giovanni, 27 km a sud est di Milano, 28 km a nord est di Pavia.

Scosse sul mar Tirreno

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 sul mar Tirreno meridionale alle ore 00:35 di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. Ipocentro a 236 chilometri di profondità. Evento localizzato in mare, 56 km a nord di Messina, 67 km a nord di Reggio Calabria, 84 km ad ovest di Lamezia Terme, 99 km a sud ovest di Cosenza. Replica M 2.0 alle ore 5:41, ipocentro a 136 chilometri di profondità.

La scossa strumentale più intensa

L’Ingv ha registrato anche alcune scosse strumentali oggi, non avvertibili dall’uomo. La più intensa, di magnitudo 1.8, si è verificata alle 4:49. Epicentro a Penna San Giovanni, in provincia di Macerata. Ipocentro a 23 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Penna San Giovanni, 5 km da Sant’Angelo in Pontano, Monte San Martino e Gualdo, 7 km da Smerillo, 51 km a nord ovest di Teramo, 58 km ad est di Foligno, 63 km a sud di Ancona, 79 km a nord di L’Aquila.