Terremoto in Lombardia oggi, lunedì 4 gennaio 2021: scossa M 2.3 in provincia di Mantova | Dati INGV

Terremoto in Lombardia oggi, lunedì 4 gennaio 2021: scossa M 2.3 in provincia di Mantova

Trema la terra in Lombardia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 22.12 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a Marmirolo, in provincia di Mantova, ipocentro profondo 21 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 33 km da Verona, 47 km da Carpi, 55 km da Parma e 56 km da Reggio Emilia e Brescia. Ecco alcuni comuni del mantovano situati nei pressi dell’epicentro: Porto Mantovano (3 km da Marmirolo), Mantova (6 km), Curtatone (7 km), Roverbella (8 km) e San Giorgio di Mantova (8 km).

Le altre scosse del giorno

Sempre oggi, alle ore 10.00, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.2 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 km, sisma avvenuto a 38 km da Foligno, 45 km da Terni, 51 km da Teramo e 54 km da L’Aquila. Alle ore 7.22 scossa di magnitudo 2.6 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 133 km di profondità, evento sismico avvenuto a 30 km da Messina e 41 km da Reggio Calabria.

Altre scosse

Alle ore 5.18 di oggi, 4-1-2020, l’INGV ha registrato anche un lieve terremoto di magnitudo 2.1 a Lucca, in Toscana, ipocentro profondo 7 chilometri e sisma avvenuto a 13 km da Pisa, 21 km da Viareggio, 32 km da Livorno e 37 km da Pistoia. In precedenza, alle ore 00.20, scossa di magnitudo 2.4 a Biancavilla, in provincia di Catania, ipocentro 9 chilometri e sisma avvenuto a 25 km da Acireale e 27 km da Catania.

