Terremoto in Molise oggi, domenica 26 marzo 2023, scossa M 2.7 in provincia di Isernia – Dati Ingv

Terremoto in Molise oggi, domenica 26 marzo 2023, scossa di magnitudo 2.7

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Molise alle ore 6:09 di oggi, domenica 26 marzo 2023. Ipocentro a 20 chilometri di profondità. Epicentro a Vastogirardi, in provincia di Isernia. Replica di magnitudo 2.4 alle ore 6:10, con ipocentro a 16 chilometri di profondità.

I comuni interessati

Il sisma è stato registrato a 4 km da Vastogirardi e Carovilli, 5 km da Roccasicura, 8 km da Forlì del Sannio e San Pietro Avellana, 9 km da Pescolanciano, 10 km da Rionero Sannitico e Miranda, 11 km da Capracotta, Pietrabbondante e Acquaviva d’Isernia, 12 km da Agnone e Castelverrino, 13 km da Sessano del Molise, Chiauci, Castel del Giudice e Castel di Sangro, 69 km da Chieti, 74 km da Caserta.

Le scosse registrate ieri

L’Ingv ieri ha registrato due scosse di terremoto in Italia. Alle ore 8:05 sisma di magnitudo 2.0 nelle Marche, con epicentro sulla costa marchigiana pesarese. Ipocentro a 10 chilometri di profondità Evento localizzato 23 km a nord est di Fano, 28 km ad est di Pesaro, 45 km a nord ovest di Ancona, 56 km ad est di Rimini, 83 km ad est di Cesena. Alle 14:15 sisma di magnitudo 2.0 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 2 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, domenica 26 marzo 2023, l’INGV non ha rilevato forti scosse di terremoto nel mondo di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.