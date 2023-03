Terremoto in Molise oggi, martedì 28 marzo 2023, scossa M 3.1 in provincia di Campobasso – Dati Ingv

Terremoto in Molise oggi, martedì 28 marzo 2023, scossa M 3.1 in provincia di Campobasso.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Molise alle ore 2:20 di oggi, martedì 28 marzo 2023. Epicentro a Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, ipocentro a 17 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 4 km da Sant’Elia a Pianisi, 6 km da Ripabottoni, 7 km da Monacilioni, 8 km da Macchia Valfortore, Pietracatella, Bonefro, Provvidenti e Campolieto, 9 km da San Giuliano di Puglia e Colletorto, 10 km da Morrone del Sannio e Casacalenda, 11 km da Carlantino, 43 km da San Severo, 59 km da Benevento, 60 km da Foggia, 78 km da Caserta.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv nel corso della giornata di oggi ha registrato anche altre scosse di terremoto: alle ore 8:44 scossa M 2.0 a Menfi, in provincia di Agrigento, ipocentro profondo 8 km. Alle ore 00:42 lieve scossa di magnitudo 2.1 a Zapponeta, in provincia di Foggia, con ipocentro a 6 km di profondità. Alle ore 00:23 debole sisma di magnitudo 2.1 a Sant’Elia a Pianisi (CB), ipocentro a 23 km di profondità.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 28 marzo 2023, l’INGV ha rilevato un forte terremoto M 6.2 al largo delle Isole Salomone alle ore 00:19, ipocentro a 101 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.