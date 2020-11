Terremoto in Piemonte oggi, martedì 17 novembre 2020: scossa M 2.4 provincia di Torino – Dati INGV

Terremoto in Piemonte oggi, martedì 17 novembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Torino

Trema la terra in Piemonte: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 2.20 di oggi, martedì 17 novembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Bobbio Pellice, in provincia di Torino, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma, che non ha avuto conseguenze sulla località piemontese, si è verificato a 50 km da Moncalieri, 53 km da Torino, 59 km da Cuneo e 87 km da Asti. Ecco i comuni del torinese più vicini all’epicentro: Villar Pellice (2 km da Bobbio), Rorà (8 km), Pralì (9 km), Torre Pellice (9 km), Angrogna (9 km), Luserna San Giovanni (11 km), Lusernetta (11 km) e Pramollo (12 km). Più tardi, alle ore 7.04, scossa di magnitudo 2.0 a Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 1 chilometro di profondità, evento sismico avvenuto a 22 k. da Acireale e 29 km da Catania. Nessun’altra scossa rilevata durante il resto della giornata.

Terremoto oggi, 17 novembre 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha rilevato nella notte di oggi, martedì 17 novembre 2020, anche alcune scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 6.44 sisma di magnitudo 1.9 a Pedavena, in provincia di Belluno, ipocentro profondo 8 km, evento sismico avvenuto a 54 km da Treviso, 55 km da Trento e 61 km da Bolzano. Alle ore 00.15 altra scossa di magnitudo 1.9 a Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ipocentro a 23 km di profondità, sisma avvenuto a 45 km da San Severo e 62 km da Benevento.

Terremoto in Campania 16 novembre 2020: scossa M 2.1 in provincia di Avellino

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Campania, alle ore 2:41 di ieri, lunedì 16 novembre 2020. Epicentro a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, ipocentro a 22 km. Evento localizzato a 2 km da Montecalvo Irpino, 4 km da Buonalbergo e Casalbore, 6 km da Sant’Arcangelo Trimonte, 9 km da Ariano Irpino, 10 km da Ginestra degli Schiavoni, Paduli e Bonito, 20 km ad est di Benevento, 36 km a nord est di Avellino.