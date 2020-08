Terremoto in Puglia oggi, 15 agosto 2020, scossa M 2.1 in provincia di Foggia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Puglia alle ore 3:54 di oggi, sabato 15 agosto 2020. Epicentro a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Ipocentro a 25 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da San Nicandro Garganico, 10 km da Cagnano Varano, 15 km da San Marco in Lamis, 17 km da Carpino e San Giovanni Rotondo, 19 km da Apricena, 29 km a nord est di San Severo, 33 km a nord ovest di Manfredonia.

Terremoto nel Lazio oggi, 15 agosto 2020, scossa M 2.1 in provincia di Rieti

Alle ore 4:22 della notte di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio. Epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Accumoli, 7 km da Arquata del Tronto, 11 km da Amatrice, 14 km da Cittareale e Acquasanta Terme, 15 km da Norcia e Montegallo, 19 km da Cascia, 38 km ad ovest di Teramo, 44 km a nord di L’Aquila, 51 km a sud est di Foligno.

Terremoto in Abruzzo oggi, 15 agosto 2020, scossa M 2.0 in provincia di L’Aquila

Alle ore 7:48 di stamattina l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo. Epicentro a Capitignano, in provincia di L’Aquila. Ipocentro a 14 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Capitignano, 7 km da Montereale, Campotosto e Barete, 8 km da Pizzoli, 10 km da Cagnano Amiterno, 14 km da Crognaleto ed Amatrice, 16 km da Borbona e Scoppito, 18 km a nord ovest di L’Aquila, 36 km ad ovest di Teramo, 56 km ad est di Terni.