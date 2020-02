Terremoto in Puglia oggi, 21 febbraio 2020, scossa M 2.6 in provincia di Foggia – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Puglia alle ore 5:28 di oggi, venerdì 21 febbraio 2020. Epicentro in mare, in provincia di Foggia, nel distretto costa garganica. Ipocentro a 20 km.

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 2 km da Peschici, 9 km da Vico del Gargano, 12 km da Ischitella, 13 km da Rodi Garganico, 16 km da Vieste, 19 km da Carpino, 38 km a nord di Manfredonia, 62 km a nord est di San Severo, 69 km a nord est di Foggia, 75 km a nord di Barletta, 78 km a nord di Cerignola, 83 km a nord ovest di Trani, 85 km a nord di Andria, 89 km a nord ovest di Bisceglie, 97 km a nord ovest di Molfetta.

Terremoto in Sicilia oggi, sisma M 2.1 in provincia di Palermo

L’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, alle ore 6:05 di stamattina. Ipocentro a 14 km di profondità. Il sisma si è verificato a 3 km da Polizzi Generosa, 7 km da Castellana Sicula e Caltavuturo, 8 km da Scillato, 10 km da Sclafani Bagni, 36 km a nord di Caltanissetta, 50 km a sud est di Bagheria, 63 km a sud est di Palermo, 65 km a nord est di Agrigento, 86 km a nord di Gela.