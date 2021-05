Terremoto in Puglia oggi, 21 maggio 2021, scossa M 2.4 sul mar Adriatico – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sul mar Adriatico centrale alle ore 3:12 della notte di oggi, venerdì 21 maggio 2021. Epicentro in mare aperto, non ci sono comuni coinvolti sulla terraferma nel raggio di 20 km dall’epicentro. Non sono stati registrati altri eventi sismici per il momento. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.3 fa tremare zona altamente sismica: epicentro in Cile, dati EMSC del sisma

Le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato anche alcuni eventi sismici strumentali, non avvertiti dall’uomo: alle 5:51 scossa strumentale M 1.5 a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro profondo 23 km. Evento localizzato a 2 km da Montegallo, 5 km da Montemonaco, 10 km da Montefortino ed Arquata del Tronto, 38 km a nord ovest di Teramo, 52 km ad est di Foligno. Alle 2:50 sisma strumentale M 1.2 ad Assisi, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 10 chilometri. Leggi anche: Terremoto a Gubbio, secondo gli esperti ecco cosa si rischia

Mercoledì scossa M 2.2 mar Tirreno meridionale

Alle ore 11:35 di mercoledì mattina, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo M 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro profondo 10 chilometri, verificatosi a 52 km da Trapani, 77 km da Marsala, 83 km da Palermo, 93 km da Mazara del Vallo e 97 km da Bagheria. La scossa non è stata avvertita sulla terraferma. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo, dati EMSC del sisma

