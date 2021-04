Terremoto in Puglia oggi, 23 aprile 2021: scossa M 2.5 sul Mar Adriatico | Dati Ingv

Terremoto in Toscana oggi, 23 aprile 2021, scossa M 2.5 sulla costa pugliese – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella mattinata di oggi, venerdì 23 aprile 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 sul Mar Adriatico Centrale, con ipocentro localizzato a 10 km di profondità. La scossa avvenuta al largo dellc coste delle regioni adriatiche non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o strutture. Non vi sono comuni italiani entro i 100 km dall’epicentro. Non sono state registrate altre scosse di magnitudo superiore a 2.0 nella nottata e nella mattinata di oggi, venerdì 23 aprile 2021. Seguiranno nuovi aggiornamenti. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita intensamente nel Mediterraneo

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 22 aprile 2021

Nella giornata di ieri, giovedì 22 aprile 2021, l’Ingv ha registrato quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 in Italia. La prima scossa si è verificata in Toscana alle ore 3:46 di magnitudo 2.0. L’epicentro della scossa è stato localizzato a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, ipocentro profondo 5 km. Non sono state registrate repliche successive. Successivamente registrata alle ore 6:33 una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sul mar Tirreno meridionale, ad 11 km dall’isola di Ustica. Leggi anche: SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE IN PUGLIA. ECCO DOVE E I DATI DELL’INGV

Le altre scosse di terremoto di ieri, 22 aprile

Sempre nella giornata di ieri, alle ore 14:27 nuova scossa registrata nella città di Palazzolo sul Senio in provincia di Firenze, di magnitudo 2.2 e ipocentro a 11 km di profondità. Sempre nel pomeriggio di ieri alle ore 14:39 registrata una scossa intensa sul Mar Adriatico Centrale con ipocentro a 11 km di profondità. La scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione residente in alcune città della costa pugliese e abruzzese, ma non ha causato danni a persone o strutture. CONTINUA A LEGGERE