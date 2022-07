Terremoto in Puglia oggi, 27 luglio 2022, scossa M 2.2 sulla costa barlettana – Dati Ingv

Terremoto in Puglia oggi, 27 luglio 2022, scossa M 2.2 sulla costa barlettana

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Puglia alle ore 4:19 di oggi, mercoledì 27 luglio 2022. Epicentro sulla costa barlettana, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni interessati.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 5 km da Margherita di Savoia e Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, 12 km da San Ferdinando di Puglia, 14 km da Zapponeta, 17 km da Barletta, 20 km da Canosa di Puglia, 23 km a nord est di Cerignola, 25 km a nord ovest di Andria, 29 km a nord ovest di Trani, 30 km a sud est di Manfredonia, 37 km a sud ovest di Bisceglie, 46 km ad ovest di Molfetta, 48 km ad est di Foggia, 59 km a nord ovest di Bitonto.

Scossa M 2.0 in Campania

Alle ore 1:50 della notte, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Campania, con epicentro a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 0 km da Gioia Sannitica, 4 km da Faicchio, 6 km da San Potito Sannitico, 7 km da Cusano Mutri, 8 km da San Salvatore Telesino e San Lorenzello, 27 km a nord est di Caserta, 34 km a nord ovest di Benevento.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, l’INGV ha registrato una forte scossa di magnitudo 7.0 alle 2:43 nelle Filippine, ipocentro a 20 km. Nessun allerta Tsunami. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in tempo reale in Italia e nel mondo.