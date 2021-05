Terremoto in Puglia oggi, 4 maggio 2021: scossa M. 3.4 sul Mar Adriatico – Dati INGV

Terremoto oggi in Puglia, scossa M. 3.4 sul Mar Adriatico Centrale, le altre scosse di giornata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella mattinata di oggi, 4 maggio 2021, una scossa di terremoto di M. 3.4 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 9 km di profondità ed è avvenuta in mare aperto. Data la distanza dell’epicentro dalle coste, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni. eggi anche Scossa di terremoto avvertita molto bene nel Mediterraneo: trema zona altamente sismica, dati EMSC del sisma in Grecia

Terremoto in nottata sul Tarvisio

Nella nottata di oggi, martedì 4 maggio 2021, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 sul Monte Tarvisio V3 alle ore 00:57. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 7 km di profondità. Data la lieve magnitudo la scossa non è stata avvertita dalla popolazione che vive nelle zone limitrofe all’epicentro e non ha causato danni. La scossa è stata localizzata a 75 km a Nord-Est della città di Udine. L’Ingv non ha registrato altre scosse di terremoto nella giornata di oggi. Seguiranno nuovi aggiornamenti.

I terremoti di ieri, lunedì 3 maggio 2021

Diverse scosse di terremoto sono state registrate nella giornata di ieri, lunedì 3 maggio 2021, in Italia. La scossa di maggiore intensità è stata registrata sul Mar Tirreno Meridionale alle ore 04:07. Il sisma di magnitudo 3.5 ha avuto un ipocentro localizzato a 420 km di profondità. Alle 15:53 è stato registrato il secondo sisma più intenso di giornata, una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro sulle Isole Eolie e ipocentro a 200 km di profondità. Registrata anche una scossa alle 9:23 di magnitudo 2.5 a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, con ipocentro a 30 km di profondità. Scossa anche nel pomeriggio, alle 12:12 di magnitudo 2.0 a Montieri, in provincia di Grosseto, con ipocentro a 11 km di profondità. In serata registrati eventi anche alle 20:36 di magnitudo 2.0 a Lauria, in provincia di Potenza, con ipocentro a 15 km di profondità. Alle 22:16 sisma di magnitudo 2.4 sulla Costa Garganica con ipocentro a 10 km di profondità. Leggi anche Scossa di terremoto avvertita intensamente in zona altamente sismica dalla popolazione: trema la terra al sud Italia. Epicentro nelle Eolie, dati INGV