Terremoto in Puglia oggi, domenica 28 marzo 2021: scossa M 3.2 sul Mar Adriatico | Dati INGV

Terremoto in Puglia oggi, domenica 28 marzo 2021: scossa M 3.2 sul Mar Adriatico Centrale

Proseguono le scosse di terremoto sul Mar Adriatico Centrale dopo la principale scossa di M. 5.6 registrata nel pomeriggio di ieri, sabato 27 marzo 2021. In nottata e nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 28 marzo 2021, sono state registrate ben 15 scosse di magnitudo superiore a 2.0. La scossa più forte registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è avvenuta alle ore 7:27 di magnitudo 3.2 con ipocentro localizzato 10 km di profondità. Da registrare anche una scossa di magnitudo 3.1 alle ore 00:49 con ipocentro a 10 km e un'altra scossa di M. 3.1 alle ore 4.27. Alcune di queste scosse sono state lievemente avvertite dalla popolazione ma non hanno causato danni a persone o cose.

La forte scossa di terremoto nel Mar Adriatico avvenuta nella giornata di ieri, sabato 27 marzo 2021

L’Ingv ha rilevato ieri una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 con epicentro al largo del Mar Adriatico Centrale (a pochi chilometri dalla Puglia), con ipocentro profondo 5 chilometri. La scossa è stata avvertita nettamente in varie regioni centro-meridionali della penisola italiana, in particolar modo in Puglia, in Abruzzo e in Campania. Molta gente si è riversata in strada in preda al panico, anche se la scossa non ha fatto alcun danno a persone o alle strutture. Dopo la scossa principale, si sono verificate umerose repliche di magnitudo compresa tra 2.6 e 4.1.

Gli altri terremoti di ieri, 27 marzo 2021

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella giornata di ieri, sabato 27 marzo 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 00:15 con epicentro localizzato a Milo, in provincia di Catania, ipocentro profondo 7 chilometri. Alle 12:26 scossa di terremoto M 2.8 nel mar Ionio meridionale, ipocentro profondo 15 km. Nel pomeriggio, alle 18:25, registrata una scossa di magnitudo 2.1 a Cagnano Amiterno, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 14 km di profondità. FORTE SCOSSA DI TERREMOTO SCUOTE LE COSTE DI ZONA ALTAMENTE SISMICA, DATI EMSC