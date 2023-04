Terremoto in Puglia oggi, martedì 18 aprile 2023, scossa M 2.8 in provincia di Foggia – Dati Ingv

Terremoto in Puglia oggi, martedì 18 aprile 2023, scossa M 2.8 in provincia di Foggia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Puglia alle ore 9:28 della mattinata di oggi, martedì 18 aprile 2023. Epicentro a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, ipocentro a 25 km di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore a 2.0. Vediamo i comuni interessati.

I comuni coinvolti

Il sisma è stato localizzato a 11 km da Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vico del Gargano, 12 km da Carpino, 14 km da Ischitella, 16 km da Peschici, 17 km da Rodi Garganico, 18 km da Vieste, 19 km da Cagnano Varano, 20 km a nord est di Manfredonia, 52 km ad est di San Severo, 53 km a nord est di Foggia, 59 km a nord ovest di Barletta, 60 km a nord di Cerignola, 68 km a nord ovest di Trani.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv oggi ha registrato anche altre scosse: alle ore 3.17 sisma di magnitudo 2.1 al largo del mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 8 km. Alle ore 2.00 scossa di magntitudo nell’area dei Campi Flegrei, con ipocentro a 5 km di profondità. Alle ore 00.44 sisma di magnitudo 2.0 al largo della costa siciliana nord orientale, con ipocentro profondo 11 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 18 aprile 2023, l’INGV ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 alle isole Fiji alle 6:31, ipocentro a 579 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.