Terremoto in Puglia oggi, sabato 24 settembre 2022: scossa M 2.0 in provincia di Foggia | Dati INGV

Scossa di terremoto nel foggiano, tutti i dettagli sul sisma e gli altri eventi sismici del giorno

Trema la terra in Puglia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.24 di oggi, sabato 24 settembre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro nei pressi di Carpino, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 29 chilometri. Il sisma, di lievissima intensità e quindi non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 30 km da Manfredonia, 42 km da San Severo e 52 km da Foggia. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Rodi Garganico (7 km da Carpino), Cagnano Varano (7 km), Ischitella (8 km) e Vico del Gargano (12 km). Questa è al momento l’unica scossa di magnituo 2.0 o superiore rilevata oggi in Italia, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

Rilevate nel nostro Paese nelle prime ore di oggi, 24-9-2022, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 7.33 sisma di magnitudo 1.7 a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 20 chilometri, scossa avvenuta a 16 km da Teramo e 53 km da Montesilvano. Alle ore 7.33 terremoto di magnitudo 1.6 a Pievepelago, nel modenese, ipocentro a 13 chilometri di profondità, evento tellurico verificatosi a 36 km da Massa e 37 km da Carrara.

La scossa più intensa di ieri

Il terremoto più intenso registrato ieri, 23 settembre 2022, è quello di magnitudo 3.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 270 chilometri, evento sismico avvenuto a 56 km da Cosenza, 62 km da Lamezia Terme e 87 km da Catanzato. L’epicentro della scossa è a Ovest della Calabria, all’altezza di Cosenza. CONTINUA A LEGGERE…

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 24-9-2022, l’Ingv ha registrato un forte sisma di magnitudo 6.1 in Cile (mare), ipocentro profondo 20 chilometri. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e all’estero.