Terremoto in Sicilia, l’analisi della Protezione Civile: “Evento sismico strano”. Ecco cosa è successo

Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata questa mattina in Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata in Sicilia questa mattina: il sisma, come fa sapere l’INGV, è stato localizzato alle 6:52 a Giuliana, in provincia di Palermo, al confine con la provincia di Agrigento, con ipocentro a 4 km di profondità. Come comunicato dal sindaco di giuliana Francesco Scarpinato su Facebook, l’evento non ha provocato danni a cose o persone.

Avviate le verifiche per eventuali danni

La scossa di terremoto, come spiegato a Italpress da Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile in Sicilia, non è stata “di forte intensità e ha avuto una breve durata, ma abbiamo avviato ugualmente verifiche per danni a case isolate, perché si tratta di un evento sismico strano che non è stato avvertito dalla popolazione nelle zone dell’epicentro ma in quelle vicine nell’agrigentino. Addirittura anche a Sciacca”.

L’area è a pericolosità sismica media

Quest’area, come spiega l’Ingv, è considerata a pericolosità sismica media: questo significa che terremoti anche più forti di quello avvenuto oggi possono verificarsi, anche se le probabilità che si verifichino e la frequenza non sono particolarmente alte. L’area epicentrale del terremoto, come si legge su Liberoquotidiano.it, è stata localizzata 20 km a est dell’importante sequenza sismica del 1968 nel Belice, che coinvolse il medio e il basso bacino del fiume Belice tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo, per una superficie di circa 1.000 chilometri quadrati.

La sequenza sismica nel Belice

La scossa di terremoto più forte della sequenza sismica nel Belice si verificò il 25 gennaio 1968: un sisma di magnitudo 6.5 rase quasi completamente al suolo diversi paesi, con effetti di grado X della scala Mercalli. È proprio in quest’area epicentrale che aumenta la pericolosità sismica. Negli ultimi anni, comunque, la sismicità di quest’area della Sicilia meridionale non è stata molto frequente.