Terremoto in Sicilia oggi, 11 agosto 2022, scossa M 2.3 in provincia Messina – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 11 agosto 2022, scossa M 2.3 in provincia di Messina

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia alle ore 1:30 della notte di oggi, giovedì 11 agosto 2022. Epicentro a Mistretta, in provincia di Messina, ipocentro a 7 chilometri di profondità. In serata alle ore 17:05, scossa M 2.0 sulle Isole Eolie. Alle ore 11:52 scossa M 2.3 ad Acquasanta Terme (AP), ipocentro a 15 km. Alle ore 9:47 scossa M 2.6 a Lucera. Alle ore 9:41 scossa M 2.4 ad Ussita (MC)Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 2.3 è stato localizzato a 4 km da Mistretta, 5 km da Reitano, 9 km da Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo e Caronia, 10 km da Pettineo e Castel di Lucio, 13 km da Capizzi, 14 km da Tusa, 18 km da Cerami, 19 km da San Mauro Castelverde e San Fratello, 59 km a nord est di Caltanissetta, 77 km a nord ovest di Acireale, 78 km a nord ovest di Catania, 79 km ad est di Bagheria, 93 km ad est di Palermo, 99 km a nord di Gela.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi un’altra scossa di terremoto in Italia: alle ore 5:13 lieve sisma di magnitudo 2.0 in Piemonte. Epicentro a Valmala, in provincia di Cuneo. Ipocentro a 5 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Valmala, 4 km da Melle, 5 km da Frassino, 6 km da Brossasco, San Damiano Macra e Cartignano, 7 km da Roccabruna, 8 km da Venasca, Villar San Costanzo e Dronero, 9 km da Isasca, 10 km da Rossana, 25 km a nord ovest di Cuneo.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa più intensa registrata nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi, giovedì 11 agosto 2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.