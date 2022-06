Terremoto in Sicilia oggi, 13 giugno 2022: scossa M 2.9 in provincia di Messina – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 13 giugno 2022, scossa M 2.9 in provincia di Messina

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Sicilia alle ore 1:43 di oggi, lunedì 13 giugno 2022. Epicentro a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, ipocentro a 18 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore a 2.0. Più tardi, alle ore 13.04, sisma di magnitudo 2.3 con epicentro a Pallagorio, in provincia di Crotone, ipocentro a 10 chilometri di profondità.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Gioiosa Marea e Piraino, 4 km da Sant’Angelo di Brolo, 5 km da Montagnareale, 6 km da Patti e Brolo, 7 km da Ficarra, 8 km da Librizzi e Sinagra, 10 km da Naso e Raccuja, 11 km da Castell’Umberto, 12 km da Ucria, 13 km da San Piero Patti, 14 km da Capo d’Orlando, San Salvatore di Fitalia e Oliveri, 15 km da Mirto e Tortorici, 16 km da Frazzanò, 58 km ad ovest di Messina, 64 km a nord ovest di Acireale, 65 km ad ovest di Reggio Calabria.

La scossa strumentale più intensa

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche alcune scosse di terremoto strumentali oggi, non avvertibili dall’uomo: alle ore 4:40 la più intensa, di magnitudo 1.9 a Massa Martana, in provincia di Perugia. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Massa Martana, 6 km da Giano dell’Umbria, 10 km da Todi, 12 km da Acquasparta e Castel Ritaldi, 13 km da Gualdo Cattaneo, 14 km da Collazzone, 23 km a sud ovest di Foligno, 28 km a nord ovest di Terni.

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’Ingv non ha registrato oggi, 13-6-2022, scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it e per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.