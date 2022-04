Terremoto in Sicilia oggi, 15 aprile 2022, scossa M 4.2 in provincia di Siracusa – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 15 aprile 2022, scossa intensa di M 4.2 registrata in provincia di Siracusa

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi, venerdì 15 aprile 2022, una scossa intensa di M 4.2 con epicentro sulla Costa Siracusana. La scossa avvenuta alle ore 03:34 ha avuto un ipocentro localizzato a 33 km di profondità. L’evento sismico è stato distintamente avvertito dalla popolazione, numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco. Tante le persone che si sono riversate per strada in preda al panico, ma non si sono registrati danni rilevanti a strutture o persone. La scossa è stata localizzata dall’Ingv a 42 km a nord-est di Siracusa, a 52 km a est di Catania, a 52 km a sud-est di Acireale e a 87 km a sud di Reggio Calabria. Da leggere anche Terremoto, scossa nettamente avvertita in Italia con epicentro nelle Marche.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 aprile 2022, l’Ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto alle ore 05:46 con epicentro localizzato a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. La scossa di magnitudo 3.1 ha avuto un ipocentro localizzato a 6 km. L’evento sismico è stato distintamente avvertito da una parte della popolazione, anche se non si registrano danni a persone o strutture. L’evento sismico è stato localizzato a 12 km a nord-est di Reggio Emilia, a 14 km a ovest di Carpi, a 24 km a nord-ovest di Modena e a 30 km a est di Parma. Non sono state registrate altre scosse nella giornata odierna.

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 14 aprile 2022

Nella giornata di ieri, giovedì 14 aprile 2022, l’Ingv ha registrato in Italia quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata in Emilia Romagna alle ore 00:19 con epicentro a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro a 4 chilometri di profondità. Alle ore 02:01 scossa M 2.3 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 11 km. In serata doppia scossa registrata a Caldarola in provincia di Macerata, alle ore 19:08 e alle ore 19:37 di magnitudo 2.7 e 2.0. Tutte le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni.

